«Локо» – лидер группы D после 1-го тура ЛЧ. «Юве» опережает «Атлетико», «Байер» – 4-й

Завершились матчи 1-го тура Лиги чемпионов в группе D.

«Локомотив» обыграл «Байер» (2:1), а в гостях сыграл вничью с «Атлетико» (2:2).

Таким образом, занимает чистое первое место в группе D по итогам 1-го тура.

«Ювентус» занимает 2-е место в группе, опережая по дополнительным показателям.

При равенстве очков между двумя командами сначала считаются личные встречи и голевые показатели в них, так что у итальянского клуба есть преимущество за счет забитых мячей на выезде.