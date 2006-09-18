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«Локо» – лидер группы D после 1-го тура ЛЧ. «Юве» опережает «Атлетико», «Байер» – 4-й

Теги Локомотив Байер Ювентус премьер-лига Россия бундеслига Германия Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов Футбол

Завершились матчи 1-го тура Лиги чемпионов в группе D. 

«Локомотив» обыграл «Байер» (2:1), а «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Атлетико» (2:2).

Таким образом, «Локомотив» занимает чистое первое место в группе D по итогам 1-го тура.

«Ювентус» занимает 2-е место в группе, опережая «Атлетико» по дополнительным показателям. 

При равенстве очков между двумя командами сначала считаются личные встречи и голевые показатели в них, так что у итальянского клуба есть преимущество за счет забитых мячей на выезде.

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