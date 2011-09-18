Лайне о «Виннипеге»: «В другом месте я мог бы играть с лучшими хоккеистами. Любой, кто понимает в хоккее, знает это»

Нападающий Патрик Лайне высказался касательно своей роли в команде. 21-летний финн пока не подписал новый контракт с клубом и является ограниченно свободным агентом.

«Когда ты ведешь переговоры по контракту, всегда важно, с кем ты играешь. С моими достоинствами в другом месте я мог бы играть с лучшими хоккеистами. Любой, кто что-то понимает в хоккее, знает это.

Есть топ-звенья, а есть наше звено. Я играю с теми парнями, с которыми мне сказали играть», – сказал Лайне.

Отметим, что большую часть минувшего сезона форвард выступал во втором звене с Брайаном Литтлом и .