15-летняя Анна Щербакова – первая в истории женщина, исполнившая четверной лутц на взрослых соревнованиях ISU

Россиянка стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной лутц на взрослых соревнованиях, проводящихся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

15-летняя Щербакова чисто сделала четверной лутц в произвольной программе на турнире Lombardia Trophy в Бергамо. Прыжок был оценен в 14,03 балла при базовой стоимости 11,50 балла. Щербакова одержала победу на турнире, набрав по сумме двух программ 218,20 балла.

Ранее четверной лутц уже исполнялся на соревнованиях ISU – россиянка Александра Трусова впервые успешно приземлила прыжок на этапе юниорского Гран-при в октябре 2018 года.

На взрослых соревнованиях фигуристы-одиночники имеют право выступать, если на момент начала сезона (1 июля) им уже исполнилось 15 лет.