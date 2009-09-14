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15-летняя Анна Щербакова – первая в истории женщина, исполнившая четверной лутц на взрослых соревнованиях ISU

Теги сборная России ISU рекорды женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Россиянка Анна Щербакова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной лутц на взрослых соревнованиях, проводящихся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). 

15-летняя Щербакова чисто сделала четверной лутц в произвольной программе на турнире Lombardia Trophy в Бергамо. Прыжок был оценен в 14,03 балла при базовой стоимости 11,50 балла. Щербакова одержала победу на турнире, набрав по сумме двух программ 218,20 балла. 

Ранее четверной лутц уже исполнялся на соревнованиях ISU – россиянка Александра Трусова впервые успешно приземлила прыжок на этапе юниорского Гран-при в октябре 2018 года. 

На взрослых соревнованиях фигуристы-одиночники имеют право выступать, если на момент начала сезона (1 июля) им уже исполнилось 15 лет. 

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