Гран-при среди юниоров. Валиева, Синицына и Васильева выступят с произвольными программами

Сегодня в Челябинске на четвертом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию девушки выступят с произвольными программами. После первого дня соревнований лидируют россиянки Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Челябинск, Россия



Девушки

Произвольная программа

Начало – 11.55 по московскому времени, прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU.

Четвертая разминка

19. То Йихун (Южная Корея)

22. Ева Лотта Киибус (Эстония)

23. Джиневра Негрелло (Италия)

24. Мария Левушкина (Болгария)

Пятая разминка

25. Нана Араки (Япония)

26. Чисато Ураматсу (Япония)

27. Кейт Ванг (США)

28. Ксения Синицына (Россия)

29. Виктория Васильева (Россия)

30. Камила Валиева (Россия)

Положение после короткой программы



1. Камила Валиева (Россия) – 73,56

2. Ксения Синицына (Россия) – 73,04

3. Виктория Васильева (Россия) – 67,04

4. Чисато Ураматсу (Япония) – 63,59

5. Нана Араки (Япония) – 59,05

6. Кейт Ванг (США) – 55,25

7. Джиневра Негрелло (Италия) – 54,24

8. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 54,01

9. Мария Левушкина (Болгария) – 53,94

10. То Йихун (Южная Корея) – 53,04

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске