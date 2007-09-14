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💪«Ливерпуль» выиграл 5 матчей с общим счетом 15:4 и лидирует в АПЛ

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Футбол

В 5-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» (3:1).

Команда Юргена Клоппа, одержав пять побед в пяти матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ман Сити» на пять очков. Однако у «горожан» остается игра в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
14 сентября, 14.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7 Виллемс, 1:1 – 28 Мане, 2:1 – 40 Мане, 3:1 – 72 Салах.
ЛиверпульАдриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах.
НьюкаслДубравка, Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 67), Ласселс, Хэйден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Шер (Фернандес, 80), Жоэлинтон.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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