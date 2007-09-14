💪«Ливерпуль» выиграл 5 матчей с общим счетом 15:4 и лидирует в АПЛ

В 5-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» (3:1).
Команда Юргена Клоппа, одержав пять побед в пяти матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ман Сити» на пять очков. Однако у «горожан» остается игра в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл».
- Дата проведения
- 14 сентября, 14.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Адриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.