💪«Ливерпуль» выиграл 5 матчей с общим счетом 15:4 и лидирует в АПЛ

В 5-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» (3:1).

Команда Юргена Клоппа, одержав пять побед в пяти матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ман Сити» на пять очков. Однако у «горожан» остается игра в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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