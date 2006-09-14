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Кокорин может подписать контракт с «Сочи» на полгода, а зимой вернуться в «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Чемпионат.com Сочи Футбол

Нападающий Александр Кокорин может стать игроком «Сочи», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, форвард может подписать контракт на полгода с сочинским клубом, чтобы набрать физическую форму. Также сообщается, что стороны обсуждают вариант, при котором зимой Кокорин станет игроком «Зенита»

Напомним, что срок контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом 2019 года. Сейчас 28-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Ранее руководство петербургского клуба заявляло, что готово обсудить с футболистом подписание нового контракта.

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