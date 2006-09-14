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Пеп Гвардиола: «Нельзя ждать, что «Ман Сити» будет постоянно побеждать или набирать 100 очков» 

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Норвич Сити Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Норвича» (2:3) в 5-м туре чемпионата Англии.

«Поздравляю «Норвич». Первый гол пропустили со стандарта, второй – после контратаки, так что сопернику стоит отдать должное. Надо извлечь урок и двигаться дальше.

Мы неплохо играли в пас, создавали моменты, но не смогли забить больше соперника. «Норвич» действительно отличная команда с игроками хорошего уровня.

У нас не было той остроты в атаке, которая обычно нам свойственна. В футболе не всегда можно избежать ошибок. Я не знаю, сколько ударов нанесли мы или сколько пробил соперник, футбол – это голы.  

Люди не могут ожидать, что мы постоянно будем выигрывать или набирать 100 очков. Сейчас мы оправимся и вернемся», – сказал Гвардиола.

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