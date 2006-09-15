Евгений Кузнецов: «Вы же знаете, я не плохой парень. Что бы ни происходило, я всегда улыбаюсь»

Нападающий Евгений Кузнецов ответил на вопросы касательно своей трехматчевой дисквалификации.

– Я хочу поблагодарить «Вашингтон», ассоциацию игроков лиги и за поддержку. Хочу поблагодарить болельщиков. Многие поддержали меня. Я это ценю. Как хоккеист я могу поблагодарить их только своей игрой. Я хочу стать лучше. Нет сомнений, что я извлеку урок из этой ситуации.

– Что вы поняли этим летом?

– Я понял, как быть отцом двух детей. Три месяца назад у меня родился ребенок. Я держался подальше от соцсетей, проводил больше времени со своей семьей, с детьми. Пытался сфокусироваться на тренировках.

– Вы допустили одну ошибку, или это старая проблема?

– Я уже все сказал в своем заявлении. Я хочу двигаться вперед. Я благодарен за поддержку и могу доказать, что меня поддерживали не напрасно. Я буду делать все ради команды.

– Вам нужно будет вернуть доверие товарищей?

– Это останется между нами. Что я буду делать и что уже сделал. Вы же знаете, я не плохой парень. Я всегда переживаю, если допустил ошибку во время матча. Я беспокоюсь из-за мелочей.

Я очень ценю поддержку. Я ценю даже тех людей, которые пишут что-то плохое. Их мнение для меня тоже важно.

– Вы пропустите три первых матча сезона.

– Как я уже сказал, я приму любое наказание. Хочу просто двигаться вперед и забыть прошлое. Это было довольно тяжелое лето. Я мечтал о первом дне тренировочного лагеря, чтобы снова быть вместе с командой.

– Вас беспокоила возможная реакция команды или близких? Было сложно?

– Да, это было сложное лето. Но вы же меня знаете, я всегда улыбаюсь. Что бы ни происходило, я всегда смотрю вперед.

– Овечкин сказал, что звонил вам. Как вас поддержали товарищи по команде, они помогли?

– Я хотел бы поделиться этим с вами, но это личное. Для меня очень много значит, что многие написали мне. Я не плохой человек. Я помню все хорошее, что для меня сделали. Я постараюсь вернуть им даже больше, чем они дали мне.

– Вы будете скучать по сборной России?

– Да, но, как я уже сказал, я хочу двигаться вперед. Что бы ни случилось, я ничего не могу изменить.

– После публикации видео вы заявили, что никогда не употребляли наркотики. Жалеете о своих словах?

– Ответом будет: «Следующий вопрос». Извините, но я больше ничего не могу добавить. Я хочу двигаться вперед, и единственное, что я могу делать лучше всего, это играть в хоккей. Мне жаль, что моим друзьям, товарищам по команде, организации и болельщикам пришлось иметь дело с такими новостями. Но я дам им в ответ даже больше, чем они дают мне сейчас, – сказал Кузнецов.

Кузнецов дисквалифицирован на 3 матча НХЛ за употребление кокаина 😅