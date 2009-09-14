⚡ Щербакова победила на Lombardia Trophy, чисто исполнив четверной лутц, Туктамышева – 2-я

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Елизавета Туктамышева заняла второе место.

Щербакова в произвольной программе чисто исполнила четверной лутц, Туктамышева приземлила два тройных акселя, один из них – в каскаде с двойным тулупом.

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

Итоговый результат

1. Анна Щербакова (Россия) – 218,20

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 214,38

3. Ю Ен (Южная Корея) – 200,89

4. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 182,60

5. Старр Эндрюс (США) – 181,18

6. Софья Самодурова (Россия) – 179,65

7. Лукреция Беккари (Италия) – 167,94

8. Вакаба Хигучи (Япония) – 164,37

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 150,47

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 140,72

3. Ю Ен (Южная Корея) – 130,43

4. Софья Самодурова (Россия) – 125,83

5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 116,95

6. Старр Эндрюс (США) – 114,80

7. Лукреция Беккари (Италия) – 112,78

8. Вакаба Хигучи (Япония) – 112,04

На самом деле Щербакову не засудили в Италии. Но их с Глейхенгаузом реакция на оценки – уже мем