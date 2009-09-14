⚡ Щербакова победила на Lombardia Trophy, чисто исполнив четверной лутц, Туктамышева – 2-я

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Елизавета Туктамышева заняла второе место.
Щербакова в произвольной программе чисто исполнила четверной лутц, Туктамышева приземлила два тройных акселя, один из них – в каскаде с двойным тулупом.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Женщины
Итоговый результат
1. Анна Щербакова (Россия) – 218,20
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 214,38
3. Ю Ен (Южная Корея) – 200,89
4. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 182,60
5. Старр Эндрюс (США) – 181,18
6. Софья Самодурова (Россия) – 179,65
7. Лукреция Беккари (Италия) – 167,94
8. Вакаба Хигучи (Япония) – 164,37
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 150,47
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 140,72
3. Ю Ен (Южная Корея) – 130,43
4. Софья Самодурова (Россия) – 125,83
5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 116,95
6. Старр Эндрюс (США) – 114,80
7. Лукреция Беккари (Италия) – 112,78
8. Вакаба Хигучи (Япония) – 112,04
На самом деле Щербакову не засудили в Италии. Но их с Глейхенгаузом реакция на оценки – уже мем