«Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) и остался на 6-м месте

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл «Уралу» (1:2).
«Урал» проигрывал 0:1 в первом тайме, однако дважды забил во втором и одержал победу.
Красно-белые остались на 6-м месте в турнирной таблице с 14 очками.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал».
- Дата проведения
- 14 сентября, 16.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).
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Урал –
Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир (Насыров, 90), Аугустыняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.