Реклама 18+
Реклама 18+

«Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) и остался на 6-м месте

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Футбол

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл «Уралу» (1:2).

«Урал» проигрывал 0:1 в первом тайме, однако дважды забил во втором и одержал победу.

Красно-белые остались на 6-м месте в турнирной таблице с 14 очками.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал».

Спартак – Урал 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
14 сентября, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Жиго, 1:1 – 48 Ильин, 1:2 – 60 Эль-Кабир.
СпартакМаксименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).
УралБаклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир (Насыров, 90), Аугустыняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).
Предупреждения:
Эль-Кабир (42), Аугустыняк (55), Тил (64), Ароян (69), Жиго (84), Рассказов (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+