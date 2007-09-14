«Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) и остался на 6-м месте

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл «Уралу» (1:2).

«Урал» проигрывал 0:1 в первом тайме, однако дважды забил во втором и одержал победу.

Красно-белые остались на 6-м месте в турнирной таблице с 14 очками.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ