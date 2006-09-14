Савин о Пустовойтовой: «РФС, я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?»

Бывший футболист и блогер призвал РФС назначить арбитра Анастасию Пустовойтову на матч в мужском российском футболе.

«Пустовойтова отсудила финал женской Лиги чемпионов (впервые в истории российского судейства). А недавно получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.

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Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу.

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Ребята из , вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперед? Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?», – написал Савин в инстаграме.

Егоров о женщинах-арбитрах в РПЛ: «Тяжеловато им судить мужской футбол. По крайней мере у нас»

Анастасия Пустовойтова: «Хочу отработать матч мужской Премьер-лиги»