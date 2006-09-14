Кононов о требованиях его уволить: «Каждый раз одно и то же. Мой ответ будет победами»

Главный тренер Олег Кононов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против (1:2), передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.

– Первый тайм отыграли неплохо, на хорошей скорости. Активно играли в отборе, прессинге, забили гол.

Второй тайм начали неудачно, позволили создавать достаточно пространств сопернику, «Урал» создавал моменты и забил два гола.

Нам не удалось сравнять счет: старались, хотели, но атаки не так были продуманы, чтобы их завершить. Жиго выдвинулся вперед, но этого мало.

– Что сказали команде в перерыве?

– Говорили о том, чтобы играть агрессивнее и быстрее. Понимали, что «Урал» будет пытаться сравнять счет, но не удалось строго сыграть в отборе.

– Болельщики требуют вашего увольнения. Есть что ответить?

– Каждый проигрыш в «Спартаке» – каждый раз одно и то же. Мой ответ будет победами, – сказал Кононов.

Жиго – 4 ⚽️ в 5 матчах. Больше него в этом составе за «Спартак» забили только Мельгарехо и Ананидзе