Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером»

В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером», а «Манчестер Сити» проведет выездной матч с «Норвичем».
В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Уотфорду», а завершится тур в понедельник матчем между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».
Чемпионат Англии
5-й тур
- Дата проведения
- 14 сентября, 14.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 15 сентября, 16.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 15 сентября, 18.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Вилла Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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