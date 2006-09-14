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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером»

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В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером», а «Манчестер Сити» проведет выездной матч с «Норвичем». 

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Уотфорду», а завершится тур в понедельник матчем между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».  

Чемпионат Англии

5-й тур

Ливерпуль – Ньюкасл
Дата проведения
14 сентября, 14.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Лестер
Дата проведения
14 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
14 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Челси
Дата проведения
14 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брайтон – Бернли
Дата проведения
14 сентября, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон
Дата проведения
14 сентября, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Манчестер Сити
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Эвертон
Дата проведения
15 сентября, 16.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Арсенал
Дата проведения
15 сентября, 18.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Вест Хэм
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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