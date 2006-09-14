Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером»

В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером», а «Манчестер Сити» проведет выездной матч с «Норвичем».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Уотфорду», а завершится тур в понедельник матчем между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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