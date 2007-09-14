«Ман Сити» проиграл 1-й раз в сезоне АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» – 5 очков

В 5-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях уступил «Норвичу» (2:3).
Это первое поражение команды Пепа Гвардиолы в текущем сезон АПЛ. «Сити» с 10 очками занимает второе место и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «Карроу Роуд»
- Голы:
- 1:0 – 18 Маклин, 2:0 – 28 Кэнтуэлл, 2:1 – 45 Агуэро, 3:1 – 50 Пукки, 3:2 – 88 Родри Эрнандес.
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Норвич –
Крул, Годфри, Байрэм, Льюис, Амаду, Кэнтуэлл, Маклин, Штиперманн (Србены, 89), Тетти, Буэндиа (Дрмич, 83), Пукки.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Зинченко, Отаменди, Стоунз, Уокер, Родри Эрнандес, Сильва (Габриэл Жезус, 57), Бернарду Силва (Марез, 73), Гюндоган (де Брюйне, 57), Стерлинг, Агуэро.
- Предупреждения:
- Байрэм (45), Маклин (64), Бернарду Силва (69), Кэнтуэлл (87).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.