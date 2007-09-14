«Ман Сити» проиграл 1-й раз в сезоне АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» – 5 очков

В 5-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях уступил «Норвичу» (2:3).

Это первое поражение команды Пепа Гвардиолы в текущем сезон АПЛ. «Сити» с 10 очками занимает второе место и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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