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«Ман Сити» проиграл 1-й раз в сезоне АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» – 5 очков

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Норвич Сити Футбол

В 5-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях уступил «Норвичу» (2:3).

Это первое поражение команды Пепа Гвардиолы в текущем сезон АПЛ. «Сити» с 10 очками занимает второе место и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Норвич – Манчестер Сити 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Маклин, 2:0 – 28 Кэнтуэлл, 2:1 – 45 Агуэро, 3:1 – 50 Пукки, 3:2 – 88 Родри Эрнандес.
НорвичКрул, Годфри, Байрэм, Льюис, Амаду, Кэнтуэлл, Маклин, Штиперманн (Србены, 89), Тетти, Буэндиа (Дрмич, 83), Пукки.
Манчестер СитиЭдерсон, Зинченко, Отаменди, Стоунз, Уокер, Родри Эрнандес, Сильва (Габриэл Жезус, 57), Бернарду Силва (Марез, 73), Гюндоган (де Брюйне, 57), Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения:
Байрэм (45), Маклин (64), Бернарду Силва (69), Кэнтуэлл (87).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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