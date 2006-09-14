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16-летний хавбек «Барсы» Фати – самый молодой автор гола и передачи в одном матче Ла Лиги

Теги Барселона Валенсия Осасуна Ла Лига Анссумане Фати Футбол

Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати открыл счет в матче 4-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1, первый тайм).

Хавбек отличился на 2-й минуте встречи. Голевую передачу сделал полузащитник Френки де Йонг. Затем Бати отдал результативный пас на де Йонга, который отличился на 7-й минуте встречи.

Этот гол стал для 16-летнего Фати уже вторым за основную команду «Барселоны». В прошлом туре Ла Лиги он забил в ворота «Осасуны» (2:2).

Фати стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, которому удалось забить и отдать голевую передачу в одном матче. 

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