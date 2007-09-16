Чемпионат Европы-2019 по волейболу. Россия обыграла Македонию, Греция уступила Франции

Сегодня прошли матчи третьего тура группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России обыграла команду Македонии (3-0).

В предыдущих матчах на групповом этапе россияне победили команду Турции (3-1) и Беларуси (3-1)

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Группа C

Любляна, Словения

Россия – Македония – 3-0 (25:15, 25:16, 30:28)





Россия: Вольвич (11), Куркаев (6), Карпухов (5), Волков (5), Михайлов (4), Кобзарь (1).

Словения – Финляндия – 3-1 (25:18, 26:24, 24:26, 25:14)





Положение в группе: Россия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Словения – 2-0 (6), Турция – 1-1 (3), Финляндия – 1-0 (3), Беларусь – 0-2 (0), Македония – 0-3 (0).

Группа A

Монпелье, Франция

Греция – Франция – 0-3 (14:25, 18:25, 24:26)





Болгария – Португалия – 3-1 (25:23, 28:30, 25:23, 25:22)





Положение в группе: Болгария – 3-0 (9), Франция – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Португалия – 0-2 (0), Румыния – 0-2 (0), Греция – 0-2 (0).

Группа B

Брюссель, Бельгия

Германия – Бельгия – 2-3 (23:25, 17:25, 25:22, 25:15, 13:15)





Словакия – Австрия – 3-1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:15)





Положение в группе: Бельгия – 2-0 (5), Словакия – 2-0 (5), Сербия – 1-0 (3), Испания – 0-1 (1), Германия – 0-2 (0), Австрия – 0-2 (0)

Группа D

Роттердам, Голландия

Украина – Голландия – 0-3 (26:28, 27:29, 21:25)





Эстония – Черногория – 0-3 (23:25, 28:30, 23:25)





Положение в группе: Голландия – 2-0 (6), Польша – 1-0 (3), Черногория – 1-1 (3), Украина – 1-1 (3), Чехия – 0-1 (0), Эстония – 0-1 (0).