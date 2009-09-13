«Ман Сити» предложил ввести два трансферных дедлайна в АПЛ

предложил новый формат трансферного окна в Англии.

Клуб предложил ввести в АПЛ два трансферных дедлайна: для внутренних трансферов и для трансферов с участием иностранных клубов.

Все внутренние переходы должны быть осуществлены до того же дедлайна, что и сейчас: до последнего четверга перед началом сезона АПЛ.

Второй дедлайн должен совпадать с европейским и длиться до конца августа.

Ранее многие клубы АПЛ проявляли недовольство из-за нынешнего формата трансферного окна. Они считают, что раннее закрытие трансферного окна в Англии делает их уязвимыми для попыток команд из других стран Европы переманить кого-то из футболистов.

Клубы АПЛ хотят, чтобы трансферное окно в Англии закрывалось одновременно с Европой