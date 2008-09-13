Василий Уткин: «Мамаева и Кокориных отпустили, а Протасовицкого – нет. Это беспредел и скотство»

Журналист и блогер Василий Уткин обратил внимание на то, что Александр Протасовицкий, четвертый фигурант дела и Павла Мамаева, не выйдет по УДО.

«Мы все так или иначе хайпанули на истории Кокорина и Мамаева. Хайпанули-хайпанули, если называть этим словом объективно получившийся результат, а не намерения.

Мы не сошлись в том, чего в этом деле больше – справедливости или абсурда, и если абсурда, то какого – смешного или мрачного, но сейчас в этой истории наступило время беспредела. Настоящего.

Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвертого, Протасовицкого – нет. Мало того, ему пока отказали в УДО.

То есть тому из четверых, кто просто нахулиганил (и то спорно), про которого тупо неуместна риторика «зажрались», «края потеряли», «опозорили честь» (флага, спорта, сборной) – то есть тому, который сделай то же самое, но отдельно, скорее всего, ничего бы и не было, кроме штрафа в самом пиковом случае – вот его и продержат дольше всех.

Коллеги-журналисты, мы с вами не должны обойти это молчанием. Это самый настоящий беспредел. Самый страшный – это ведь не когда кроваво погибает знаменитость. Это когда в тишине, в толщине стены от прохожих, старушка от голода умирает. Простите за параллели.

Трое выходят. Остается один, за которого сильные мира сего не хлопотали. Их стыдить не буду – там клейма ставить давно негде. Но мы-то?

Не прошу перепоста, прошу внимания к теме. Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных. Вряд ли он в заключении вызывающе мочился на стену казармы или материл начальство, он достоин УДО в не меньшей степени. Происходит скотство.

Протасовицкому – свободу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Рассмотрение прошения об УДО друга Кокорина и Мамаева отложили до 24 сентября