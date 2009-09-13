Хабиб встретился с Путиным, «Локомотив» пожизненно забанил 70 болельщиков, Медведева – 2-я после короткой в Канаде и другие новости утра

1. Путин встретился с Хабибом и поздравил с победой над Порье: «Убедительно, хороший удушающий прием».

2. 70 болельщиков «Локомотива» получили пожизненный бан за перепродажу билетов на Лигу чемпионов. А клуб заявляет, что загнан РФС в непростую ситуацию в связи с тяжелым календарем.

3. «Автомобилист» выиграл 5-й матч подряд, «Витязь» победил в третьей игре кряду и лидирует на Западе, «Локомотив» переиграл московское «Динамо» и другие результаты дня в КХЛ.

4. Кихира выиграла короткую программу на Autumn Classic, Медведева – 2-я.

5. Россия победила Турцию (3-1) в первом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

6. «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру. Он назвал Луиса Адриано «обезьяной». По теме еще есть новости.

7. «Реал» хочет провести выставочный матч между Надалем и Федерером на «Сантьяго Бернабеу». 4-кратная чемпионка «Шлемов» Клийстерс вернется в тур в 2020-м, она не выступала 7 лет.

8. Сербия обыграла США (94:88) на ЧМ-2019 по баскетболу. Американцы показали худший результат на топ-турнирах с тех пор, как за нее начали выступать игроки НБА.

9. Немного дичи. У Ари украли 12 часов стоимостью 23 млн рублей, полиция задержала вора. Михалик помогал украинской армии во время выступлений за «Локомотив».

10. WADA финансирует исследование влияния препаратов от астмы на результаты спортсменов. Давно пора.

11. Четверокласснику Прохору Ильиных с хвостиком как у Златана разрешили ходить в школу в Сосновоборске. Вмешалась министр образования края. Ну, слава богу.

12. Глава совета директоров КХЛ и СКА Тимченко – 2-й в рейтинге богатейших россиян. Алекперов – 3-й.

13. Проворов подписал 6-летний контракт с «Филадельфией» на 40,5 млн долларов.

14. Пике показал третью форму «Барселоны», она лазурная. Месси в интервью рассказал, что хочет играть с Неймаром.

15. Игита победил на 18-м этапе «Вуэльты», Роглич – 2-й, Вальверде – 3-й.

16. Риккардо зарабатывает в «Рено» по 27,5 млн долларов в год.

Цитаты дня:

Борис Михайлов: «Мне нравится позиция Путина. Благодаря ему Запад стал нас уважать и даже где-то бояться. С ними только так»

Брайан Орсер: «В «Мемуарах гейши» Медведева раскрывается с совершенно новой стороны, ощущая себя как женщина»

Сергей Карякин: «Когда футболист сидит на лавке и получает миллионы, это несправедливо»

Тина Канделаки: «Госдума, жди. Каждое заседание будем стоять в планке»

Али Даеи, забивший 109 голов за сборную: «Роналду побьет мой рекорд»