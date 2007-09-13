В 2019 году Загитова не сдала ни одного допинг-теста РУСАДА. Туктамышева и Трусова – по одному

Российское антидопинговое агентство ( ) сообщило, кто из фигуристов сборной проходит проверки на допинг чаще всех.

С января по август РУСАДА проверило 35 российских фигуристов. Только победительницу финала юниорского Гран-при Алену Косторную и бронзового призера ЧМ-2019 в парном катании Наталью Забияко тестировали дважды, остальные спортсмены проходили проверку по одному разу.

Среди них: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Дарья Павлюченко, Софья Самодурова, , Александра Бойкова, Иван Букин, Анна Фролова, Петр Гуменник, Никита Кацалапов, Анастасия Костюк, Дмитрий Козловский, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Аполлинария Панфилова, , Александр Самарин, Даниил Самсонов, Роман Савосин, , Ксения Синицына, Виктория Синицины, Мария Сотскова, Александра Степанова, Ксения Столбова, , Полина Цурская, Дмитрий Ялин, Анастасия Шаботова и .

РУСАДА ни разу не проверяло олимпийскую чемпионку , а также лидеров сборной в парном катании Евгению Тарасову и .

На международных турнирах и во внесоревновательный период спортсменов тестируют также ISU и .

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