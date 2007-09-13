В 2019 году Загитова не сдала ни одного допинг-теста РУСАДА. Туктамышева и Трусова – по одному

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, кто из фигуристов сборной проходит проверки на допинг чаще всех.
С января по август РУСАДА проверило 35 российских фигуристов. Только победительницу финала юниорского Гран-при Алену Косторную и бронзового призера ЧМ-2019 в парном катании Наталью Забияко тестировали дважды, остальные спортсмены проходили проверку по одному разу.
Среди них: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Дарья Павлюченко, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Иван Букин, Анна Фролова, Петр Гуменник, Никита Кацалапов, Анастасия Костюк, Дмитрий Козловский, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Аполлинария Панфилова, Елена Радионова, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Анна Щербакова, Ксения Синицына, Виктория Синицины, Мария Сотскова, Александра Степанова, Ксения Столбова, Александра Трусова, Полина Цурская, Дмитрий Ялин, Анастасия Шаботова и Тиффани Загорски.
РУСАДА ни разу не проверяло олимпийскую чемпионку Алину Загитову, а также лидеров сборной в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова.
На международных турнирах и во внесоревновательный период спортсменов тестируют также ISU и WADA.
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