«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ. «Краснодар» и «Ростов» еще не играли

В стартовом матче 9-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле победил тульский «Арсенал» (3:1).
Питерцы набрали 20 очков и временно вышли на 1-е место в таблице. «Краснодар» и «Ростов» свои матчи проведут соответственно 15 и 16 сентября.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Арсенал».
- Дата проведения
- 13 сентября, 20.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Караваев, 90), Барриос, Кузяев (Шатов, 71), Иванович, Дзюба, Азмун (Ерохин, 75), Дриусси.
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Арсенал Тула –
Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Денисов, Берхамов (Комбаров, 64), Ткачев, Кангва, Костадинов, Альварес (Володько, 15), Луценко.