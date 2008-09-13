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«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ. «Краснодар» и «Ростов» еще не играли

Теги Зенит премьер-лига Россия Арсенал Тула Футбол

В стартовом матче 9-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле победил тульский «Арсенал» (3:1).

Питерцы набрали 20 очков и временно вышли на 1-е место в таблице. «Краснодар» и «Ростов» свои матчи проведут соответственно 15 и 16 сентября.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Арсенал».

Зенит – Арсенал Тула 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
13 сентября, 20.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 5 Дзюба, 1:1 – 56 Берхамов, 2:1 – 66, пенальти Дриусси, 3:1 – 88 Шатов.
ЗенитЛунев, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Караваев, 90), Барриос, Кузяев (Шатов, 71), Иванович, Дзюба, Азмун (Ерохин, 75), Дриусси.
Арсенал ТулаЛевашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Денисов, Берхамов (Комбаров, 64), Ткачев, Кангва, Костадинов, Альварес (Володько, 15), Луценко.
Предупреждения:
Денисов (39), Бауэр (42), Луценко (67), Азмун (75).

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