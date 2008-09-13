«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ. «Краснодар» и «Ростов» еще не играли

В стартовом матче 9-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле победил тульский «Арсенал» (3:1).

Питерцы набрали 20 очков и временно вышли на 1-е место в таблице. «Краснодар» и «Ростов» свои матчи проведут соответственно 15 и 16 сентября.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Арсенал».

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