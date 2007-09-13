Семин – мальчику с хвостиком как у Златана: «Прости взрослых людей, они не правы»

Главный тренер Юрий Семин поддержал четвероклассника Прохора Ильиных из Сосновоборска.

Мальчику, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» , запрещали посещать школу.

«Дорогой Прохор! Я , тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», — сказал Семин.

Ранее Прохора пригласили на матч Россия – Шотландия.