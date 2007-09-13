Семин – мальчику с хвостиком как у Златана: «Прости взрослых людей, они не правы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал четвероклассника Прохора Ильиных из Сосновоборска.
Мальчику, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, запрещали посещать школу.
«Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», — сказал Семин.
Ранее Прохора пригласили на матч Россия – Шотландия.
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