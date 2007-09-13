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Семин – мальчику с хвостиком как у Златана: «Прости взрослых людей, они не правы»

Теги Локомотив Юрий Семин Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Россия Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал четвероклассника Прохора Ильиных из Сосновоборска.

Мальчику, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, запрещали посещать школу. 

«Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», — сказал Семин.

Ранее Прохора пригласили на матч Россия – Шотландия.

 
 
 
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Публикация от Юрий Семин (@seminup)

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