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Autumn Classic. Медведева, Кихира, Чен выступают с произвольными программами

Теги сборная России результаты сборная Японии сборная Швейцарии сборная Южной Кореи женское катание Евгения Медведева Мэ Беренис Мейте Карен Чен ISU Challenger Autumn Classic International сборная Австралии Вероника Малле Мишель Лонг Рика Кихира Кайлани Крейн Алексия Паганини Фигурное катание

Сегодня в канадском Оквилле пройдет второй день турнира Autumn Classic International. Женщины представят произвольные программы. 

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает промежуточное 2-е место после короткой программы.

Autumn Classic International

Оквилл, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – в 22.35 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

2. Мишель Лонг (Канада)

Вторая разминка

6. Вероника Малле (Канада)
8. Мэ Беренис Мейте (Франция) 

Третья разминка

11. Кайлани Крейн (Австралия) 
12. Лим Ын Су (Южная Корея) 
13. Алексия Паганини (Швейцария)
14. Евгения Медведева (Россия)
15. Карен Чен (США)
16. Рика Кихира (Япония)

Положение после короткой программы

1. Рика Кихира (Япония) – 78,18
2. Евгения Медведева (Россия) – 75,14
3. Карен Чен (США) – 60,89
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 58,87
5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 56,31
6. Кайлани Крейн (Австралия) – 54,24
7. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 53,03
11. Вероника Малле (Канада) – 50,23
12. Мишель Лонг (Канада) – 48,87

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