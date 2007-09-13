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Lombardia Trophy. Туктамышева, Самодурова, Щербакова выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Италии женское катание Lombardia Trophy ISU Challenger Йенни Сааринен Вакаба Хигучи Софья Самодурова Анна Щербакова Старр Эндрюс Ким Йе Лим Лукреция Беккари Фигурное катание

Сегодня в Бергамо стартует турнир Lombardia Trophy. Женщины представят короткие программы. 

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины 

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 15.30
2. Старр Эндрюс (США)
3. Анна Щербакова (Россия) – 15.46

Вторая разминка

6. Жозефин Тальегард (Швеция)
9. Ким Йе Лим (Южная Корея)
10. Лукреция Беккари (Италия)
11. Йенни Сааринен (Финляндия)

Третья разминка

12. Клара Степанова (Чехия)
13. Наташа Маккей (Шотландия)
14. Софья Самодурова (Россия) – 17.11
15. Вакаба Хигучи (Япония)

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