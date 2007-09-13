Lombardia Trophy. Туктамышева, Самодурова, Щербакова выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Бергамо стартует турнир Lombardia Trophy. Женщины представят короткие программы.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Женщины
Короткая программа
Начало – 15.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 15.30
2. Старр Эндрюс (США)
3. Анна Щербакова (Россия) – 15.46
Вторая разминка
6. Жозефин Тальегард (Швеция)
9. Ким Йе Лим (Южная Корея)
10. Лукреция Беккари (Италия)
11. Йенни Сааринен (Финляндия)
Третья разминка
12. Клара Степанова (Чехия)
13. Наташа Маккей (Шотландия)
14. Софья Самодурова (Россия) – 17.11
15. Вакаба Хигучи (Япония)