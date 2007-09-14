Алексей Ягудин: «В России практически нет мужского катания. Фигуристам не хватает стальных яиц»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин ответил в своем инстаграме на вопросы подписчиков, в том числе о мужском катании и контрольных прокатах сборной России.
– Что вы думаете о прошедших контрольных прокатах наших фигуристов?
– Для меня контрольные прокаты вообще ничего не значат – пустое место! Вот когда сезон начнется, тогда и видно будет.
Прокаты глобально не важны. Для праздника можно и в цирк сходить. Мне интересен сезон, официальные турниры.
– Почему вы уделяете такое пристальное внимание аккаунту Алины Загитовой?
– Какое пристальное внимание? Пара вопросов, специально заданных, чтобы потом поржать над дебилами, которых там очень много. Для нормального общения у меня есть номер телефона.
– Медведева или Загитова?
– Татьяна Анатольевна Тарасова.
– Прокомментируйте женский прокат 7-8 сентября в Лужниках. Кто вам больше всех понравился?
– Тутберидзе.
– Что вам в данный момент интереснее наблюдать – мужское, женское или парное катание?
– У нас нет практически мужского.
– Есть ли шансы у России на победы в одиночном мужском катании в этом олимпийском цикле?
– Из тех, кто сейчас катается на взрослом уровне, – никаких. Нужно смотреть юниоров.
– Чего, по-вашему, не хватает нашей мужской группе для побед на чемпионате мира?
– Яиц. Желательно, стальных яиц, – ответил Ягудин.