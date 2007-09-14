Алексей Ягудин: «В России практически нет мужского катания. Фигуристам не хватает стальных яиц»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин ответил в своем инстаграме на вопросы подписчиков, в том числе о мужском катании и контрольных прокатах сборной России.



– Что вы думаете о прошедших контрольных прокатах наших фигуристов?

– Для меня контрольные прокаты вообще ничего не значат – пустое место! Вот когда сезон начнется, тогда и видно будет.

Прокаты глобально не важны. Для праздника можно и в цирк сходить. Мне интересен сезон, официальные турниры.

– Почему вы уделяете такое пристальное внимание аккаунту Алины Загитовой?

– Какое пристальное внимание? Пара вопросов, специально заданных, чтобы потом поржать над дебилами, которых там очень много. Для нормального общения у меня есть номер телефона.

– Медведева или Загитова?

– Татьяна Анатольевна Тарасова.

– Прокомментируйте женский прокат 7-8 сентября в Лужниках. Кто вам больше всех понравился?



– Тутберидзе.

– Что вам в данный момент интереснее наблюдать – мужское, женское или парное катание?



– У нас нет практически мужского.



– Есть ли шансы у России на победы в одиночном мужском катании в этом олимпийском цикле?



– Из тех, кто сейчас катается на взрослом уровне, – никаких. Нужно смотреть юниоров.



– Чего, по-вашему, не хватает нашей мужской группе для побед на чемпионате мира?



– Яиц. Желательно, стальных яиц, – ответил Ягудин.