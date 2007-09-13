Часть руководства «Барсы» считает, что лучше купить Мбаппе, чем Неймара

«Барселона» рассматривает возможность трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе вместо его одноклубника Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

Среди руководства каталонцев нет согласия по поводу трансфера бразильца из-за того, что ситуация с его возвращением повредила имиджу «Барселоны», а также усилила разногласия в клубе.

Поэтому некоторые руководители «Барселоны» хотят осуществить трансфер Мбаппе вместо Неймара: они полагают, что француз перспективнее и больше забивает.

В клубе также считают, что вариант с трансфером француза лучше, так как он моложе: в следующее межсезонье году ему будет 21 год, а Неймару – 28 лет.