Томас Цорн: «У «Спартака» есть тренер, он нас устраивает. Посмотрим, какой импульс Кононов даст команде»

Генеральный директор Томас Цорн рассказал о перспективах главного тренера команды .

– На вашем восприятии тренера сказался вылет из ?

– Вылет из еврокубков не может никого устраивать. Главный минус – это финансы, пресловутый упущенный доход. Что касается Кононова, то ничего не изменилось. У нас есть тренер, он нас устраивает.

Ему совсем недавно привезли последнего футболиста, ребята должны сыграться, посмотрим, какой импульс Олег Георгиевич даст команде. В какой-то мере позитивным фактором для развития новой команды может оказаться менее насыщенный календарь. У команды будет время найти себя, у тренера – проверить свои идеи.

– То есть проиграли «Браге», Кононов приходит и слышит, что для его перспектив поражение не сыграло роли.

– Для перспектив Кононова в «Спартаке» поражение от «Браги» роли не сыграло. У него не было возможности задействовать некоторых новичков, не было возможности полноценно воплотить свои идеи за такой короткий и очень интенсивный отрезок – команда готовилась от матча к матчу.

– Вариантов, чтобы закрыть трансфер Тила и Ларссона до старта в Лиге Европы, не было?

– Нет. Когда мы дошли до определенной стадии переговоров, когда мы были готовы их взять, оба уже сыграли в Лиге Европы.

АЗ с самого начала сказал, что им принципиально важно, чтобы Тил помог в квалификации Лиги Европы.

– То есть для вас фактор их неучастия в Лиге Европы не был существенным?

– Не был, мы берем ребят на долгий срок, с перспективой. Не на два, не на четыре матча квалификации. Все-таки мы мыслим дальше. И наша цель – решить с новым составом задачу выхода в групповой раунд Лиги чемпионов.

– У Олега Георгиевича в мае истекает контракт, и гендиректор обязан думать о будущем.

– В данный момент я об этом не думаю. Давайте посмотрим, как Олег Георгиевич будет строить команду.

– Ранее он говорил о том, что для построения игры необходимо 4 месяца. После того как в августе сформировали во многом новую команду, сколько потребуется времени?

– Надеюсь, что результат и почерк будут видны до декабря. А итоги подведем в конце сезона, – сказал Цорн.