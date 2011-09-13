Елена Вайцеховская: «Кто из более взрослых фигуристок выдержит противостояние с Трусовой и Щербаковой? Кандидатура одна – Кихира»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением насчет конкурентоспособности на взрослом уровне российских фигуристок, владеющих четверными прыжками.

«Сумеет ли кто-либо из взрослых спортсменок противостоять той же Трусовой с ее тремя четверными прыжками в произвольной программе или – с двумя, когда эти спортсменки наберут полноценный оценочный «вес» в глазах арбитров? И кто из более взрослых спортсменок вообще может оказаться способен на то, чтобы выдержать это противостояние?

Кандидатура напрашивается одна – победительница прошлогоднего финала Гран-при Рика Кихира, которая, как и Медведева, решила открыть свой соревновательный сезон в четверг в канадском Оквилле.

Японка владеет тройным акселем, который, как и Туктамышева, намерена исполнять как сольно, так и в каскаде с тройным тулупом, а кроме того она потенциально способна замахнуться еще и на четверные прыжки, хоть пока и не делает этого: удачную попытку тулупа и чуть менее удачную сальхова Кихира демонстрировала в тренировках еще в январе.

Преимущество перед Трусовой Кихира имеет и в более выразительном катании: все-таки Саша прежде всего приверженец чисто атлетического стиля, без лишних изысков. В хореографическом плане состязаться с Кихирой скорее была бы способна Щербакова, которая потенциально может исполнить в произвольной программе два наиболее дорогих четверных прыжка – лутца.

Но в какой степени фигуристкам удастся реализовать все задуманное (Кихире в том числе), вопрос пока открытый. В эту «компанию»-2020 можно было бы включить еще и Турсынбаеву, завоевавшую в прошлом сезоне серебро мирового первенства, но спортсменку сильно подкосила полученная уже в этом сезоне травма спины.

Если Элизабет сумеет преодолеть связанные с этим проблемы и вернуться на прежние позиции, то совершит подвиг, и это не преувеличение», – написала Вайцеховская.