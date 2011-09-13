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Елена Вайцеховская: «Кто из более взрослых фигуристок выдержит противостояние с Трусовой и Щербаковой? Кандидатура одна – Кихира»

Теги сборная России Елена Вайцеховская сборная Японии женское катание Рика Кихира Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением насчет конкурентоспособности на взрослом уровне российских фигуристок, владеющих четверными прыжками.

«Сумеет ли кто-либо из взрослых спортсменок противостоять той же Трусовой с ее тремя четверными прыжками в произвольной программе или Анне Щербаковой – с двумя, когда эти спортсменки наберут полноценный оценочный «вес» в глазах арбитров? И кто из более взрослых спортсменок вообще может оказаться способен на то, чтобы выдержать это противостояние?

Кандидатура напрашивается одна – победительница прошлогоднего финала Гран-при Рика Кихира, которая, как и Медведева, решила открыть свой соревновательный сезон в четверг в канадском Оквилле.

Японка владеет тройным акселем, который, как и Туктамышева, намерена исполнять как сольно, так и в каскаде с тройным тулупом, а кроме того она потенциально способна замахнуться еще и на четверные прыжки, хоть пока и не делает этого: удачную попытку тулупа и чуть менее удачную сальхова Кихира демонстрировала в тренировках еще в январе.

Преимущество перед Трусовой Кихира имеет и в более выразительном катании: все-таки Саша прежде всего приверженец чисто атлетического стиля, без лишних изысков. В хореографическом плане состязаться с Кихирой скорее была бы способна Щербакова, которая потенциально может исполнить в произвольной программе два наиболее дорогих четверных прыжка – лутца.

Но в какой степени фигуристкам удастся реализовать все задуманное (Кихире в том числе), вопрос пока открытый. В эту «компанию»-2020 можно было бы включить еще и Турсынбаеву, завоевавшую в прошлом сезоне серебро мирового первенства, но спортсменку сильно подкосила полученная уже в этом сезоне травма спины.

Если Элизабет сумеет преодолеть связанные с этим проблемы и вернуться на прежние позиции, то совершит подвиг, и это не преувеличение», – написала Вайцеховская.

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