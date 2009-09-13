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Пукки – лучший игрок АПЛ в августе. Он 3-й финн, выигравший этот приз

Теги Ливерпуль Сами Хююпя Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги Норвич Сити Микаэль Форсселл Бернли Теему Пукки Эшли Барнс Кевин де Брюйне Роберто Фирмино Рахим Стерлинг Футбол

Нападающий «Норвича» Теему Пукки стал лучшим игроком английского чемпионата в августе.

29-летний финн в 4 матчах АПЛ забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Помимо Пукки, на награду претендовали форвард Эшли Барнс («Бернли»), полузащитники Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг, а также нападающие Серхио Агуэро (все – «Манчестер Сити») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Пукки стал первым футболистом из Финляндии с 2004 года, завоевавшим эту награду, со времен Микаэля Форсселла. Всего награда игроку месяца в АПЛ трижды доставалась финнам: помимо Пукки и Форселла, приз получал Сами Хююпя.

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