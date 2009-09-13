Пукки – лучший игрок АПЛ в августе. Он 3-й финн, выигравший этот приз

Нападающий «Норвича» Теему Пукки стал лучшим игроком английского чемпионата в августе.

29-летний финн в 4 матчах АПЛ забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Помимо Пукки, на награду претендовали форвард Эшли Барнс («Бернли»), полузащитники Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг, а также нападающие Серхио Агуэро (все – «Манчестер Сити») и Роберто Фирмино ( ).

Пукки стал первым футболистом из Финляндии с 2004 года, завоевавшим эту награду, со времен Микаэля Форсселла. Всего награда игроку месяца в АПЛ трижды доставалась финнам: помимо Пукки и Форселла, приз получал Сами Хююпя.

Лучший бомбардир АПЛ – финн из «Норвича»: забил 5 из 6 мячей команды, сводит всех с ума на родине