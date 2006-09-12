Месси никак не восстановится, школьника травят из-за хвостика в стиле Ибры, США мимо 1/2 финала баскетбольного ЧМ и другие новости утра

1. Лео Месси по-прежнему остается вне игры и пропустит матч с «Валенсией». Аргентинец из-за дискомфорта, скорее всего, не восстановится и к игре с «Боруссией» в ЛЧ.

Появилась информация, что Дэвид Бекхэм уговаривает капитана «Барсы» перейти в «Интер» Майами.

2. Четвероклассник из Сибири, который носит хвостик в стиле своего кумира Златана Ибрагимовича, столкнулся с травлей со стороны администрации школы. Шведа активно просят обратить внимание на эту историю, мы тоже очень хотим, чтобы Златан помог мальчику. Следком уже начал проверку.

3. Главный фаворит ЧМ по баскетболу США проиграли Франции в 1/4 финала – это первое поражение команды на топ-турнирах за 13 лет.

Французы в полуфинале сыграют с Аргентиной, а Австралия встретится с Испанией.

4. Иранская болельщица Сахар Ходаяри скончалась после акта самосожжения. Ее судили за попытку пройти на стадион. ФИФА намерена проверить, какие меры приняты в стране для допуска женщин на матчи.

5. «Локомотив» может снести свой стадион, чтобы построить новый. Василий Кикнадзе утверждает, что речь идет исключительно о реконструкции. Один сезон «Локо» может провести на «ВТБ Арене».

6. Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера» за 45-50 млн рублей.

7. В КХЛ «Торпедо» впервые с 2016 года обыграло ЦСКА, «Нефтехимик» победил «Магнитку». Все результаты дня – здесь.

8. Хабиб Нурмагомедов не поднялся на первую строчку рейтинга UFC, оставшись вторым. Лидирует по-прежнему Джон Джонс.

Менеджер российского бойца заявил, что его следующим соперником будет Жорж Сен-Пьер.

9. Антонио Конте – самый высокооплачиваемый тренер Серии А. Он получает больше, чем Сарри и Анчелотти вместе взятые.

10. Медсестра парижской клиники сообщила, что легендарный Михаэль Шумахер находится в сознании. На самом деле он давно не в коме.

11. Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

12. Александр Овечкин стал спортсменом 2018 года по версии русского GQ, Карен Хачанов – королем.

Цитаты дня

«Я не впечатлен этим ублюдком. Нокаутирую его». Колби Ковингтон бросил вызов Хабибу.

«Очень правильно останавливать матчи из-за гомофобных или расистских выкриков». Антуан Гризманн считает, что нужны радикальные меры.

«С плакатом на Тверскую не пойду, если захочу что-то сказать». Александр Овечкин рассказал о своем отношении к протестам в Москве.