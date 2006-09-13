Чемпионат Европы-2019 по волейболу. Россия сыграет с Беларусью, Сербия разгромила Германию

Сегодня пройдут матчи мужского чемпионата Европы по волейболу. В первом матче группового этапа сборная России победила команду Турции (3-1).
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой этап
Группа C
Любляна, Словения
Россия – Беларусь – 21.30
Македония – Турция – 18.30
Положение в группе: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Финляндия – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Турция – 0-1 (0), Македония – 0-1 (0), Беларусь – 0-1 (0).
Группа A
Монпелье, Франция
Болгария – Румыния – 18.15
Италия – Греция – 21.45
Положение в группе: Болгария – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Франция – 1-0 (3), Португалия – 0-1 (0), Греция – 0-1 (0), Румыния – 0-1 (0).
Группа B
Брюссель, Бельгия
Сербия – Германия – 3-0 (25:21, 25:17, 25:15)
Словакия – Испания – 18.30
Бельгия – Австрия – 21.30
Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Германия – 0-1 (0), Словакия – 0-0 (0), Испания – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Австрия – 0-0 (0)
Группа D
Роттердам, Голландия
Чехия – Украина – 1-3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)
Эстония – Польша – 18.00
Голландия – Черногория – 21.00
Положение в группе: Украина – 1-0 (3), Чехия – 0-1 (0), Эстония – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Черногория – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/8 финала проходят по четыре лучшие команды из каждой группы.