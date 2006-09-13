Чемпионат Европы-2019 по волейболу. Россия сыграет с Беларусью, Сербия разгромила Германию

Сегодня пройдут матчи мужского чемпионата Европы по волейболу. В первом матче группового этапа сборная России победила команду Турции (3-1).

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Группа C

Любляна, Словения

Россия – Беларусь – 21.30





Македония – Турция – 18.30





Положение в группе: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Финляндия – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Турция – 0-1 (0), Македония – 0-1 (0), Беларусь – 0-1 (0).

Группа A

Монпелье, Франция

Болгария – Румыния – 18.15





Италия – Греция – 21.45





Положение в группе: Болгария – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Франция – 1-0 (3), Португалия – 0-1 (0), Греция – 0-1 (0), Румыния – 0-1 (0).

Группа B

Брюссель, Бельгия

Сербия – Германия – 3-0 (25:21, 25:17, 25:15)





Словакия – Испания – 18.30





Бельгия – Австрия – 21.30





Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Германия – 0-1 (0), Словакия – 0-0 (0), Испания – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Австрия – 0-0 (0)

Группа D

Роттердам, Голландия

Чехия – Украина – 1-3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)





Эстония – Польша – 18.00





Голландия – Черногория – 21.00





Положение в группе: Украина – 1-0 (3), Чехия – 0-1 (0), Эстония – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Черногория – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/8 финала проходят по четыре лучшие команды из каждой группы.