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Медведева, Кихира и Чен выйдут на лед с короткими программами на Autumn Classic

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Сегодня в канадском Оквилле стартует турнир Autumn Classic International, где выступит двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Autumn Classic International

Оквилл, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 21.55 по московскому времени (12 сентября), прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Карен Чен (США)
2. Мэ Беренис Мейте (Франция)

Вторая разминка

10. Рика Кихира (Япония)

Третья разминка

11. Евгения Медведева (Россия)
12. Лим Ын Су (Южная Корея)
13. Алексия Паганини (Швейцария)
14. Кайлани Крейн (Австралия)
15. Мишель Лонг (Канада)
16. Вероника Малле (Канада)

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