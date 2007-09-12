Медведева, Кихира и Чен выйдут на лед с короткими программами на Autumn Classic

Сегодня в канадском Оквилле стартует турнир Autumn Classic International, где выступит двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Autumn Classic International
Оквилл, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 21.55 по московскому времени (12 сентября), прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Карен Чен (США)
2. Мэ Беренис Мейте (Франция)
Вторая разминка
10. Рика Кихира (Япония)
Третья разминка
11. Евгения Медведева (Россия)
12. Лим Ын Су (Южная Корея)
13. Алексия Паганини (Швейцария)
14. Кайлани Крейн (Австралия)
15. Мишель Лонг (Канада)
16. Вероника Малле (Канада)