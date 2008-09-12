Брайан Орсер: «В «Мемуарах гейши» Медведева раскрывается с совершенно новой стороны, ощущая себя как женщина»

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о работе двукратной чемпионки мира с хореографом Ше-Линн Бурн.

– Евгения рассказывала, что вы назвали произвольную программу «Мемуары гейши» лучшей в ее карьере.

– Да, я действительно так считаю.

– Объясните, пожалуйста, свое мнение.

– Во-первых, Женя впервые работала с замечательной . Она как исключительный хореограф в мире фигурного катания сумела внести новые тонкости в движения Евгении, освежить ее стиль. Я уверен, что эта музыка, манера исполнения – именно то, что нужно Жене сейчас. Она ведь больше не маленькая девочка, которой пятнадцать лет, а юная чувственная девушка. Мне кажется, в этой программе Евгения раскрывается с совершенно новой стороны, ощущая себя как женщина.



Во-вторых, вы же знаете, как искренне она любит все связанное с Японией. У нее огромное фанатское комьюнити в этой стране, да и сама Женя действительно понимает эту культуру, чувствует себя в ней. Она проделала прекрасную работу, после которой я могу назвать эту программу ее лучшим выступлением.

– Как вы думаете, какой образ для Евгении может в будущем быть столь же органичным?

– Честно говоря, не знаю. Мы ведь никогда не можем предугадать, что с нами будет дальше, в том числе и ментально. Так что сперва нужно откатать этот сезон. Но я хочу заметить, что эта программа – целиком Женина идея. Обычно лучшие идеи – именно те, что рождаются у самих фигуристов. Конечно, и я был знаком с музыкой из «Мемуаров гейши», поэтому подумал, что это прекрасный выбор. Признаюсь, очень доволен тем, что Женя пришла к этому сама, что нам вместе с Ше-Линн удалось реализовать это в плане хореографии.



Что касается дальнейших планов, возможных образов… Я не могу быть в этом уверен, и идей пока нет. Посмотрим. Нам нужно всегда сосредотачиваться на том, что имеем сейчас, вкладывать все силы в этот сезон и эти образы. Уже потом можем начинать думать о чем-то новом, – сказал Орсер.

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