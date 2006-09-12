Путин встретился с Хабибом и поздравил с победой над Порье: «Убедительно, хороший удушающий прием»

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом в аэропорту Махачкалы.
«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой, сильный, крепкий боец», – сказал Путин Нурмагомедову-старшему.
«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Победа убедительная.
Я посмотрел хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», – сказал Путин Хабибу.
На встрече также присутствовал глава Дагестана Владимир Васильев.
Кроме того, Путин и Нурмагомедов обменялись мнениями по поводу акклиматизации при дальних перелетах.
Хабиб Нурмагомедов: Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело.
Владимир Путин: Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов. Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть. Там не спишь, потом сюда приезжаешь – здесь не спишь.
Хабиб Нурмагомедов: Да, двойная акклиматизация.
Владимир Путин: Ты же знаешь.
Хабиб – на втором месте рейтинга лучших бойцов UFC. Джонс – на первом
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