Путин встретился с Хабибом и поздравил с победой над Порье: «Убедительно, хороший удушающий прием»

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом в аэропорту Махачкалы.

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой, сильный, крепкий боец», – сказал Путин Нурмагомедову-старшему.

«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Победа убедительная.

Я посмотрел хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», – сказал Путин Хабибу.

На встрече также присутствовал глава Дагестана Владимир Васильев.

Кроме того, Путин и Нурмагомедов обменялись мнениями по поводу акклиматизации при дальних перелетах.

: Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело.

Владимир Путин: Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов. Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть. Там не спишь, потом сюда приезжаешь – здесь не спишь.

Хабиб Нурмагомедов: Да, двойная акклиматизация.

Владимир Путин: Ты же знаешь.

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