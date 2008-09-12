WADA финансирует исследование влияния препаратов от астмы на результаты спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделит более 300 тысяч евро на исследование, которое ставит целью показать, влияет ли использование противоастматических препаратов на производительность спортсменов.

Исследование пройдет в Ульмском университете в Германии. В нем примут участие 24 спортсмена, которые будут тренироваться с максимальной нагрузкой в двух состояниях – с использованием медикаментов и в момент эффекта плацебо. Также будут проведены функциональные тесты легких, анализы крови и мочи, будут взяты образцы мышечной ткани.

«Сейчас рассматривается несколько вариантов того, какую роль могут играть противоастматические средства. Они могут расширять бронхи, улучшать дыхание, что способствует лучшему поглощению кислорода и, возможно, более высокой производительности. С другой стороны, эти медикаменты могут также влиять на рост мышц», – отмечает немецкий ученый Мария Парр.

Немецкие ученые считают, что шпинат – допинг, и просят WADA его запретить. Серьезно?!