Али Даеи, забивший 109 голов за сборную: «Роналду побьет мой рекорд»

Бывший нападающий сборной Ирана , удерживающий мировой рекорд по количеству голов за сборную (109), уверен, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдет его достижение.

Нападающий в матче с Литвой сделал покер, на его счету 93 гола.

«Да, я думаю, Роналду побьет мой рекорд. Он великолепный игрок, без сомнений, и мне кажется, что это случится. Почему бы и нет? Это футбол, это его часть. Все рекорды существуют, чтобы в один день их побили. Что еще важнее, мы говорим о великом игроке.

Мы пересекались с ним пару раз на чемпионате мира. Желаю ему продолжать играть так же хорошо и забивать голы. Пусть у него в жизни все будет хорошо», – сказал Даеи.

🔥Роналду сделал покер в матче с Литвой. До мирового рекорда Али Даеи – 16 мячей