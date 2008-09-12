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Али Даеи, забивший 109 голов за сборную: «Роналду побьет мой рекорд»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Сборная Ирана по футболу рекорды Али Даеи Футбол

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи, удерживающий мировой рекорд по количеству голов за сборную (109), уверен, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдет его достижение.

Нападающий «Ювентуса» в матче с Литвой сделал покер, на его счету 93 гола.

«Да, я думаю, Роналду побьет мой рекорд. Он великолепный игрок, без сомнений, и мне кажется, что это случится. Почему бы и нет? Это футбол, это его часть. Все рекорды существуют, чтобы в один день их побили. Что еще важнее, мы говорим о великом игроке.

Мы пересекались с ним пару раз на чемпионате мира. Желаю ему продолжать играть так же хорошо и забивать голы. Пусть у него в жизни все будет хорошо», – сказал Даеи.

🔥Роналду сделал покер в матче с Литвой. До мирового рекорда Али Даеи – 16 мячей

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