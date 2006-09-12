Реклама 18+
Реклама 18+

Мальчику с хвостиком как у Златана разрешили ходить в школу. Вмешалась министр образования края

Теги Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси происшествия детский футбол Футбол

Четверокласснику Прохору Ильиных, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, рарешили посещать школу, сообщает Mash.

В ситуацию вмешалась министр образования Красноярского края Светлана Маковская, которая объявила, что в школе не имеют права придираться к внешнему виду учащихся.

Школу в Сосновоборске также вынудили пересмотреть правила о прическах в учебном заведении.

Школьник из Сибири носит хвостик как у Златана. Администрация школы считает это вредным влиянием Запада и геев

Ибрагимовича в инстаграме просят поддержать Прохора, у которого проблемы в школе из-за прически

СК проверит ситуацию со школьником, у которого проблемы в школе из-за прически как у Златана

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+