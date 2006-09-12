Мальчику с хвостиком как у Златана разрешили ходить в школу. Вмешалась министр образования края

Четверокласснику Прохору Ильиных, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, рарешили посещать школу, сообщает Mash.
В ситуацию вмешалась министр образования Красноярского края Светлана Маковская, которая объявила, что в школе не имеют права придираться к внешнему виду учащихся.
Школу в Сосновоборске также вынудили пересмотреть правила о прическах в учебном заведении.
Школьник из Сибири носит хвостик как у Златана. Администрация школы считает это вредным влиянием Запада и геев
Ибрагимовича в инстаграме просят поддержать Прохора, у которого проблемы в школе из-за прически
СК проверит ситуацию со школьником, у которого проблемы в школе из-за прически как у Златана