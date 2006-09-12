Мальчику с хвостиком как у Златана разрешили ходить в школу. Вмешалась министр образования края

Четверокласснику Прохору Ильиных, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» , рарешили посещать школу, сообщает Mash.

В ситуацию вмешалась министр образования Красноярского края Светлана Маковская, которая объявила, что в школе не имеют права придираться к внешнему виду учащихся.

Школу в Сосновоборске также вынудили пересмотреть правила о прическах в учебном заведении.

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