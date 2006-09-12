Тина Канделаки: «Госдума, жди. Каждое заседание будем стоять в планке»

Генеральный продюсер Тина Канделаки прокомментировала возможное участие в выборах в Государственную Думу России в 2021 году.

«По поводу моего избрания в Госдуму в 2021 году. Воспринимайте это как манифест.

Почему от Ярославской области? Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области.

На что я готова пойти ради возможности нажимать на кнопки при голосовании? Готова отказаться от карьеры медиаменеджера и от собственного косметического бизнеса, в который я вкладываю столько сил.

Есть ли у меня все качества, необходимые для этой работы? Конечно, да. И даже больше.

Мой предшественник, депутат Анатолий Грешневиков, сказал, что для этой работы мне нужно купить резиновые сапоги. Они есть у меня. Им больше 10 лет, и они куплены на честно заработанные деньги.

Госдума, жди. Каждое заседание будем стоять в планке!» – написала Канделаки в своем телеграм-канале.