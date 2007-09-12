Борис Михайлов: «Мне нравится позиция Путина. Благодаря ему Запад стал нас уважать и даже где-то бояться. С ними только так»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о политической ситуации в России.

– Я интересуюсь политикой. Наблюдаю, переживаю за состояние дел на Донбассе, за состояние дел с Америкой. Естественно, я на стороне своей любимой России и всегда буду.

Во все времена при любом руководителе есть плюсы и минусы. Что мне нравится? Мне нравится, какая позиция у нашего президента. Это благодаря ему Запад вновь стал уважать и даже где-то нас бояться. И это правильно. С ними только так. Если с ними договариваться – они тебя обманут. Я даже на спортивном уровне говорю.

Если бы не Владимир Владимирович Путин, то нашу страну довели бы до такого состояния, что я боюсь даже себе представить.

– Когда Панарин выступил, вы сказали, что ему надо поскромнее быть.

– Я вам расскажу из тренерского опыта. Некоторые игроки, получая большие деньги, считают, что им все можно и все дозволено. Да, ты можешь иметь свою точку зрения, но тогда живи здесь, в России. А когда живешь там, получая большие деньги – что же не критикуешь Трампа?

Я уже говорил некоторым игрокам – и ему [скажу]: он все равно сюда приедет и будет говорить совсем по-другому. Так уже происходило. Но я про Панарина думаю, что он уже осознал, – сказал Михайлов.

Борис Михайлов – легенда: продал сарай, чтобы купить коньки, получал 200 рублей и ездил в ЦСКА на метро

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом