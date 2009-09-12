«Реал» хочет провести выставочный матч между Надалем и Федерером на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский рассматривает возможность организации выставочного теннисного матча между Рафаэлем Надалем и .

Встреча должна пройти на домашнем стадионе клуба , который вмещает 80 тысяч человек. Если она состоится, то может собрать рекордное количество зрителей для теннисного матча.

По данным испанской ABC, совет директоров клуба обсуждал этот вопрос на заседании в воскресенье. Президент «Реала» Флорентино Перес уже сообщил Надалю о желании провести матч.

Дата встречи пока не намечена, но сообщается, что, скорее всего, она состоится после того, как Федерер закончит карьеру. На данный момент швейцарец из тенниса уходить не планирует.

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