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Чемпионат Европы. Россия встретится с Турцией и другие матчи

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Сегодня стартует мужской чемпионат Европы по волейболу. В первом матче группового этапа сборная России встретится с командой Турции.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Группа C

Любляна, Словения

Турция – Россия – 15.30

Финляндия – Македония – 18.30

Словения – Беларусь – 21.30

Положение в группе: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Турция – 0-0 (0), Финляндия – 0-0 (0), Македония – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Беларусь – 0-0 (0).

Группа A

Монпелье, Франция

Болгария – Греция – 15.15

Португалия – Италия – 18.15

Франция – Румыния – 21.45

Положение в группе: Франция – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0), Греция – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/8 финала проходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

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