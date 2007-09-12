Чемпионат Европы. Россия встретится с Турцией и другие матчи

Сегодня стартует мужской чемпионат Европы по волейболу. В первом матче группового этапа сборная России встретится с командой Турции.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой этап
Группа C
Любляна, Словения
Турция – Россия – 15.30
Финляндия – Македония – 18.30
Словения – Беларусь – 21.30
Положение в группе: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Турция – 0-0 (0), Финляндия – 0-0 (0), Македония – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Беларусь – 0-0 (0).
Группа A
Монпелье, Франция
Болгария – Греция – 15.15
Португалия – Италия – 18.15
Франция – Румыния – 21.45
Положение в группе: Франция – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0), Греция – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/8 финала проходят по четыре лучшие команды из каждой группы.