ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» выступили за отставку Егорова. «Локо» и «Динамо» его поддержали

Стали известны итоги общего собрания клубов РПЛ, одним из главных вопросов которого стала работа департамента судейства и инспектирования РФС.

Лига направит в РФС резолюцию, в которой обратится к президенту федерации Александру Дюкову по поводу неудовлетворительного качества работы судей в начале сезона-2019/20 и выскажет недоверие главе департамента Александру Егорову.

РПЛ не может уволить Егорова, так как это вне ее полномочий. Однако на фоне негатива, появившегося в связи с неудовлетворительной работой судей, клубы хотят перемен.

РФС на собрании представляли генеральный секретарь Александр Алаев и сам Егоров. Клубы спросили у Алаева, готов ли он возглавить департамент. Кроме того, обсуждалась кандидатура Андрея Будогосского, который ранее уже возглавлял эту структуру. Алаев заявил о своей занятости на других проектах федерации.

Большинство представителей клубов указали на ошибки рефери в их матчах. С критикой судейства и за необходимость перемен выступили представители , «Спартака», «Краснодара», «Ростова», «Урала», «Уфы», «Ахмата», «Сочи», «Крыльев Советов».

Главу судейского корпуса поддержали или придерживались нейтралитета представители «Динамо», «Локомотива», «Арсенала» и «Тамбова». Сдержанно высказался представитель . Он заявил, что ошибки в работе судей есть, но также подчеркнул, что увольнение Егорова не даст положительных изменений сразу, в том числе и потому, что на эту должность нет кандидата. Таким образом, вопрос о том, кто бы мог заменить Егорова, стал ключевым.

Один из руководителей клубов предложил изменить лимит на легионеров и разрешить с будущего сезона дозаявлять еще двоих иностранцев за деньги, то есть разрешить иметь в составе 10 легионеров, но за двоих платить отдельно.

Инициативу признали наивной, ведь клубы несколько месяцев обсуждали формат лимита и проголосовали за вариант «8+17», который и был утвержден исполкомом.