ЧМ-2019 по баскетболу, Бразилия сыграет с Грецией, США встретятся с Турцией

Во вторник пройдут восемь матчей 2-го тура первого группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Бразилия сыграет с Грецией Янниса Адетокумбо. Действующие чемпионы США встретятся с Турцией.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа E

США – Турция Дата проведения 3 сентября, 15.30, «Shanghai Oriental Sports Center» Онлайн матча

Положение команд: США – 1-0, Турция – 1-0, Япония – 0-1, Чехия – 0-1.

Группа F

Бразилия – Греция Дата проведения 3 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Положение команд: Греция – 1-0, Бразилия – 1-0, Новая Зеландия – 0-1, Черногория – 0-1.

Группа G

Иордания – Франция Дата проведения 3 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

Положение команд: Доминиканская республика – 1-0, Франция – 1-0, Германия – 0-1, Иордания – 0-1.

Группа H

Положение команд: Литва – 1-0, Австралия – 1-0, Канада – 0-1, Сенегал – 0-1.

Группа А

Положение команд: Польша – 2-0, Венесуэла – 1-1, Китай – 1-1, Кот-д’Ивуар – 0-2.

Группа B

Положение команд: Аргентина – 2-0, Россия – 2-0, Нигерия – 0-2, Южная Корея – 0-2.

Группа C

Положение команд: Испания – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Тунис – 1-1, Иран – 0-2.

Группа D

Положение команд: Сербия – 2-0, Италия – 2-0, Ангола – 0-2, Филиппины – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.