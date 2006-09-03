ЧМ-2019 по баскетболу, Бразилия сыграет с Грецией, США встретятся с Турцией

Во вторник пройдут восемь матчей 2-го тура первого группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.
Бразилия сыграет с Грецией Янниса Адетокумбо. Действующие чемпионы США встретятся с Турцией.
Чемпионат мира
Китай
Первый групповой этап
Группа E
- Дата проведения
- 3 сентября, 11.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
Положение команд: США – 1-0, Турция – 1-0, Япония – 0-1, Чехия – 0-1.
Группа F
- Дата проведения
- 3 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Положение команд: Греция – 1-0, Бразилия – 1-0, Новая Зеландия – 0-1, Черногория – 0-1.
Группа G
- Дата проведения
- 3 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Положение команд: Доминиканская республика – 1-0, Франция – 1-0, Германия – 0-1, Иордания – 0-1.
Группа H
- Дата проведения
- 3 сентября, 10.30, «Dongguan Basketball Center»
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.30, «Dongguan Basketball Center»
Положение команд: Литва – 1-0, Австралия – 1-0, Канада – 0-1, Сенегал – 0-1.
Группа А
Положение команд: Польша – 2-0, Венесуэла – 1-1, Китай – 1-1, Кот-д’Ивуар – 0-2.
Группа B
Положение команд: Аргентина – 2-0, Россия – 2-0, Нигерия – 0-2, Южная Корея – 0-2.
Группа C
Положение команд: Испания – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Тунис – 1-1, Иран – 0-2.
Группа D
Положение команд: Сербия – 2-0, Италия – 2-0, Ангола – 0-2, Филиппины – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.