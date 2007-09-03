Василий Ломаченко о дружбе с россиянами: «Не могу разрывать отношения из-за того, что у нас наверху идет какая-то дележка»

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал дружбу с российскими спортсменами.

- Влияют ли отношения Украины с Россией на ваши отношения с российскими коллегами?

– Ну, вы знаете, у меня много друзей из России. Я дружил с ними из детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах.

Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной. Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика. Но, честно говоря, это не мое дело. Я не хочу туда лезть и что-то комментировать.

- Что бы вы хотели сказать вашим украинским и, возможно, не только украинским фанатам. Думаю, что многие люди в России тоже вас поддерживают.

– Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и, чтобы спорт и бокс нас всех объединял, – сказал Ломаченко.

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