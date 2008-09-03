US Open. 1/4 финала. Медведев ведет 2:0 по сетам у Вавринки, Федерер встретится с Димитровым

В четвертьфинале US Open пятая ракетка мира Даниил Медведев играет со Стэном Вавринкой, третья ракетка Роджер Федерер встретится с Григором Димитровым.
В среду прошлогодний полуфиналист Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, а Маттео Берреттини – с Гаэлем Монфисом.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.24
- Дата проведения
- 4 сентября, 03.30
- Дата проведения
- 5 сентября, 03.30
- Дата проведения
- 4 сентября, 20.30
Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!