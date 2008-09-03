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US Open. 1/4 финала. Медведев ведет 2:0 по сетам у Вавринки, Федерер встретится с Димитровым

Теги US Open результаты ATP Теннис

В четвертьфинале US Open пятая ракетка мира Даниил Медведев играет со Стэном Вавринкой, третья ракетка Роджер Федерер встретится с Григором Димитровым.

В среду прошлогодний полуфиналист Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, а Маттео Берреттини – с Гаэлем Монфисом.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) Стэн Вавринка (Швейцария)
7:6|6:3|0:0
Дата проведения
3 сентября, 21.24
Онлайн матча

Роджер Федерер (Швейцария) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
4 сентября, 03.30
Онлайн матча

Диего Шварцман (Аргентина) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
5 сентября, 03.30
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
4 сентября, 20.30
Онлайн матча

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