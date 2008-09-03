US Open. 1/4 финала. Медведев ведет 2:0 по сетам у Вавринки, Федерер встретится с Димитровым

В четвертьфинале пятая ракетка мира Даниил Медведев играет со Стэном Вавринкой, третья ракетка Роджер Федерер встретится с Григором Димитровым.

В среду прошлогодний полуфиналист Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, а Маттео Берреттини – с Гаэлем Монфисом.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

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