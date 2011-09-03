Реклама 18+
Реклама 18+

Олимпийский комитет России завел канал в Telegram. Этот сервис заблокирован в стране с 2018 года

Теги ОКР Легкая атлетика

Олимпийский комитет России (ОКР) завел канал в мессенджере Telegram.

Об этом ОКР сообщил в своих соцсетях.

Telegram с апреля 2018 года заблокирован в России по решению Роскомнадзора.

C 1 июля 2017 года в России вступил в силу закон Яровой, который обязывает операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода. Эти данные компании должны предоставлять по запросу ФСБ России.

Руководство Telegram посчитало, что подобный закон противоречит Конституции РФ и отказалось его исполнять. Сервис был заблокирован, также Роскомнадзор потребовал от корпорации Apple прекратить распространение приложения в App Store в России, а из поисковой системы Yandex полностью пропали все страницы официального сайта Telegram.

ОКР является самостоятельной, добровольной, неправительственной и самоуправляемой организацией, но должен осуществлять деятельность в соответствии с Конституцией и законами России.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться