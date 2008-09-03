Клубы топ-5 лиг Европы летом потратили 5 млрд фунтов на трансферы. Это рекорд

Клубы пяти сильнейших лиг Европы установили новый рекорд, потратив 5 миллиардов фунтов в летнее трансферное окно, сообщает .

Общая сумма трат выросла на 800 миллионов фунтов по сравнению с летом 2018 года. Больше всего потратили клубы АПЛ – 1,41 миллиарда, клубы чемпионата Испании заплатили за покупки 1,24 млрд.

Серия А (1,06 миллиарда фунтов), Бундеслига (670 миллионов) и Лига 1 (605 млн) обновили собственные рекорды по сумме общих трансферов клубов лиг.

Трансферное окно в Европе закрылось 2 сентября.