Клубы РПЛ потратили летом 234,82 млн евро, 210,1 млн пришлось на команды из топ-6

Закрылось летнее трансферное окно в России.

По его итогам клубы РПЛ потратили 234,82 млн евро – это наивысший показатель с сезона-2013/14, когда российские клубы потратили 322,8 миллиона.

Стоит отметить, что в этот период более 90% трат (210,1 млн) пришлись на топ-6 клубов: , «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.

По тратам РПЛ уступила только лигам топ-5: в АПЛ летом потратили 1,55 млрд евро, в Ла Лиге – 1,3 млрд, клубы Серии А купили игроков на 1,15 млрд, клубы Бундслиги – на 742 млн, а французские клубы вложили в трансферы 670,1 млн евро.

Это было самое щедрое трансферное окно РПЛ за шесть лет: рассказываем главное