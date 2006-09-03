Алекс Крал: «В Чехии исторически сложилось настроение, что все русское – плохое. Но я сделал правильный выбор»

Бывший полузащитник «Славии» Алекс Крал прокомментировал свой переход в .

– Это было нелегко. Колебался, потому что это огромное изменение в жизни и карьере. Очень важно тщательно продумывать каждый шаг.

Я считаю, что РПЛ – правильный выбор. Лига занимает шестое место в Европе, меня ждут сложные матчи, что для меня будет большим изменением.

– Ваш одноклубник отказался от перехода в РПЛ.

– Томаш фантастически провел прошлый сезон. И у него хорошие условия контракта со «Славией». Возможно, именно поэтому он смотрел на эту ситуацию иначе. Хотя многие чешские игроки стремятся уехать в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов.

– Будете ли вы ближе к ним в России?

– Патрик Шик, Марек Сухи и должны были сделать промежуточный шаг, прежде чем перейти в топ-клуб. Для меня это будет «Спартак». Команда находится на высоком уровне и может помочь мне вырасти.

– Ваши близкие не отговаривали от перехода?

– Наоборот. Все сказали, что это правильный выбор.

В Чехии, как правило, не особо следят за РПЛ. Даже исторически сложилось настроение, что все, что является русским, автоматически сразу становится плохим. Но Россия за последние несколько лет значительно продвинулась, условия там на высоком уровне. Я перешел в большой клуб, – сказал Крал.