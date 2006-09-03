Медведев – первый русский в полуфинале «Шлема» с 2010 года

Даниил Медведев (5) со счетом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 обыграл Стэна Вавринку (23) в четвертьфинале US Open.
23-летний теннисист стал первым россиянином в полуфинале турнира «Большого шлема» с US Open-2010, когда такого же результата добился Михаил Южный.
Теперь Медведев, лучшим достижением которого ранее была 1/8 финала Australian Open-2019, обойдет в рейтинге Доминика Тима и впервые станет четвертой ракеткой мира.
У Медведева были проблемы с бедром, но он обыграл Вавринку в четвертьфинале US Open
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